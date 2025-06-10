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Представитель Артиги: у Франка есть разные варианты — как в России, так и за рубежом

Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги, высказался о будущем испанского тренера.
Фото: ФК "Химки"
"У Франка есть разные варианты — как в России, так и за рубежом. В том числе в Испании, где его знают", - цитирует Селюка "Матч ТВ".

Напомним, что в минувшем сезоне Франк Артига был главным тренером подмосковных "Химок", однако в весенней части чемпионата был отправлен в отставку, а его место занял Магомед Адиев.

Ранее Франк Артига был главным тренером московской "Родины", молодежной сборной ОАЭ и испанского клуба "Ампоста".

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