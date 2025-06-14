Голосование бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза началось вечером 6 июня, однако до сих пор его результат неизвестен. Сообщается, что члены бюро исполкома склонялись к тому, чтобы принять рекомендацию общего собрание Российской Премьер-Лиги и оставить в ее составе нижегородский "Пари НН" - вместо подмосковных "Химок", которые из-за тяжелого финансового состояния не прошли процедуру лицензирования.
"Пари НН" по итогам сезона-2024/25 занял 13-е место в турнирной таблице, но в стыковых матчах проиграл футбольному клубу "Сочи".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": топ-клуб РПЛ лоббирует состав участников чемпионата из 15 клубов
По информации СМИ, один из топ-клубов Российской Премьер-Лиги лоббирует формат участников чемпионата России в сезоне-2025/26 — из 15 клубов.
Фото: РПЛ