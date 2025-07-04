Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 1 3 1
ПартизанЗавершен

Сергеев поделился впечатлениями о переходе в "Динамо"

Нападающий Иван Сергеев высказался о переходе в московское «Динамо» из самарских «Крыльев Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Я доволен переходом в «Динамо», - цитирует Сергеева «Чемпионат».

Контракт 30-летнего форварда с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а самарцы заняли десятую строчку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится