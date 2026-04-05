Экс-игрок "Локомотива": Батраков пока не готов к Европе

"Батраков пока не готов к Европе.Сейчас европейский и российский чемпионаты разные. Батраков в хорошей форме и здорово играет, но к Европе он ещё не готов. Годик должен поиграть в "Локомотиве" и показать всем, что он хорош", - сказал Джанашия "Чемпионату".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 29 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.