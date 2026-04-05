Вахания высказался о своем переходе в "Краснодар"

Илья Вахания высказался о своем трансфере из "Ростова" в "Краснодар".
Фото: ФК "Ростов"
Футболист заявил, что часто бывает в Краснодаре.

"У меня родители живут в Краснодаре уже долгое время, поэтому я достаточно часто там бываю.

Так что, можно сказать, это для меня не чужой город. Сильно ли родители обрадовались моему переходу? Конечно! Вся семья очень рада этому", - сказал Вахания "Советскому спорту".

Илья Вахания выступает в составе "Ростова" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

После завершения сезона-2025/2026 Вахания перейдет в "Краснодар".

