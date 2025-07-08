Источник: Марин прилетел в Москву для медосмотра перед переходом в "Крылья Советов"

Полузащитник Джимми Марин вскоре пройдет медицинское обследования перед переходом в самарские «Крылья Советов».

Фото: IMAGO

По информации журналиста Карпова Марин прибыл в столицу России для прохождения медицинского обследования перед официальным оформлением перехода в самарские «Крылья Советов».



сезоне-2024/2025 Джимми Марин провел за «Оренбург» во всех турнирах 26 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 600 тысяч евро.