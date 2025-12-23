"От "Зенита" всегда хочется более стабильной игры, но она пока не получается в матче с более слабыми соперниками. Я не могу понять, почему. Вряд ли дело в настрое. Скорее, с более закрытыми командами "Зениту" не хватает скорости и прессинга.
Просто не хватает скорости и уверенности — вот в чем, мне кажется, есть проблема", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Радимов рассказал, чего не хватает "Зениту"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил игру сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"