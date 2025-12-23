"Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких-то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости", - приводит слова Гончарова "Матч ТВ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Ростов" намерен расстаться с большим количеством футболистов из-за финансовых проблем. Сообщалось, что южане могут не доиграть чемпионат из-за долгов в несколько миллиардов рублей.
По итогам 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Ранее сообщалось, что клуб продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой, который занимает пост с февраля текущего года.
В "Ростове" прокомментировали информацию о финансовых проблемах клуба
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.
Фото: ФК "Ростов"