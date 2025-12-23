Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
23:00
Кристал ПэласНе начат

В "Ростове" прокомментировали информацию о финансовых проблемах клуба

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких-то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости", - приводит слова Гончарова "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Ростов" намерен расстаться с большим количеством футболистов из-за финансовых проблем. Сообщалось, что южане могут не доиграть чемпионат из-за долгов в несколько миллиардов рублей.

По итогам 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Ранее сообщалось, что клуб продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой, который занимает пост с февраля текущего года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится