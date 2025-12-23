Матчи Скрыть

"Побороться за Кубок команда может". Кобелев - о назначении Гусева на пост главного тренера "Динамо"

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал назначение Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи, чтобы он воспользовался шансом в "Динамо". Будет трудно зацепиться за топ-3 в РПЛ, но побороться за Кубок России команда может", - приводит слова Кобелева "СЭ".

Сегодня, 23 декабря, московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера до конца текущего сезона. Напомним, что в ноябре бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера.

По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.

