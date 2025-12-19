Наполи - Болонья. 22 декабря 2025 22:00

Новости
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Главные
Читаемые
Комментируемые
Хавбек "Спартака" является приоритетной трансферной целью "Палмейраса" - BolaVIP
1
Агент Барбоза рассказал, какие клубы в Италии интересуются Сперцяном
"Васко да Гама" отклонил крупное предложение "Зенита" за нападающего - источник
5
В РФС прокомментировали задержание российского арбитра
Отец судьи Егорова отреагировал на информацию о задержании сына
2
Главные новости
Матчи
41
Сегодня (2)
Завтра (20)
Вчера (19)
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Боруссия Д
2 - 0
2
0
Боруссия М
Завершен
Суперкубок Италии
Болонья
1 - 1
(П 3 - 2)
1
1
3
2
Интер
Завершен
Лига конференций УЕФА
Шэмрок Роверс
3 - 1
3
1
Хамрун Спартанс
Завершен
Слован
1 - 0
1
0
Хеккен
Завершен
Спарта
3 - 0
3
0
Абердин
Завершен
Майнц
2 - 0
2
0
Самсунспор
Завершен
Легия
4 - 1
4
1
Линкольн
Завершен
Страсбург
3 - 1
3
1
Брейдаблик
Завершен
Омония
0 - 1
0
1
Ракув
Завершен
Динамо Киев
2 - 0
2
0
Ноа
Завершен
Лозанна
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Райо Вальекано
3 - 0
3
0
Дрита
Завершен
АЕК Ларнака
1 - 0
1
0
Шкендия
Завершен
Целе
0 - 0
0
0
Шелбурн
Завершен
Кристал Пэлас
2 - 2
2
2
КуПС
Завершен
Шахтер
0 - 0
0
0
Риека
Завершен
Сигма
1 - 2
1
2
Лех
Завершен
АЕК Афины
3 - 2
3
2
Университатя Крайова
Завершен
АЗ Алкмар
0 - 0
0
0
Ягеллония
Завершен
Зриньски
1 - 1
1
1
Рапид
Завершен
Суперкубок Италии
Наполи
2 - 0
2
0
Милан
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Ньюкасл
15:30
Челси
Не начат
Вулверхэмптон
18:00
Брентфорд
Не начат
Манчестер Сити
18:00
Вест Хэм
Не начат
Брайтон
18:00
Сандерленд
Не начат
Борнмут
18:00
Бернли
Не начат
Тоттенхэм
20:30
Ливерпуль
Не начат
Лидс
23:00
Кристал Пэлас
Не начат
Эвертон
23:00
Арсенал
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Овьедо
16:00
Сельта
Не начат
Леванте
18:15
Реал Сосьедад
Не начат
Осасуна
20:30
Алавес
Не начат
Реал Мадрид
23:00
Севилья
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Лацио
20:00
Кремонезе
Не начат
Ювентус
22:45
Рома
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Гамбург
17:30
Айнтрахт
Не начат
Кельн
17:30
Унион
Не начат
Штутгарт
17:30
Хоффенхайм
Не начат
Вольфсбург
17:30
Фрайбург
Не начат
Аугсбург
17:30
Вердер
Не начат
РБ Лейпциг
20:30
Байер
Не начат
Италия
Серия А
2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Интер
Милан
Наполи
Рома
Ювентус
Болонья
Комо
Лацио
Сассуоло
Удинезе
Кремонезе
Аталанта
Торино
Лечче
Кальяри
Дженоа
Парма
Верона
Пиза
Фиорентина
Наполи - Болонья. 22 декабря 2025 22:00
онлайн
Суперкубок Италии
Финал
Наполи
Болонья
Суперкубок Италии
