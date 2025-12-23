"Что касается информации о долгах клуба, у меня нет подтверждения, что всё настолько плохо. Мы достаточно хорошо контактируем с руководством "Ростова", поэтому так или иначе отреагируем. Будем стараться сегодня связаться", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что "Ростов" намерен расстаться с большим количеством футболистов из-за финансовых проблем. Сообщалось, что южане могут не доиграть чемпионат из-за долгов в несколько миллиардов рублей.
По итогам 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Ранее сообщалось, что клуб продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой, который занимает пост с февраля текущего года.
Агент Кузьмичев прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"
Фото: ФК "Ростов"