Ивелин Попов: "Ростову" надо по-любому бороться за еврокубки

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов, бывший игрок "Спартака", прокомментировал итоги матча против московской команды, в котором его команда вырвала ничью в добавленное время.



– Если в целом мы берем два тайма, могу сказать, что в первой половине игры у нас очень много было моментов, – заявил футболист. – Счет в первом тайме должен быть 2:0 или 3:0, 3:1 – легко. Во втором тайме мы пропустили со стандарта и 20-25 минут не могли найти нашу игру. Но в конце нашли и забили. Я думаю, что счет мог бы быть сегодня больше, чем 2:2



– Много вопросов оставила работа судьи на этом матче...

– Про судей будут разговаривать руководство и тренер, не игроки. Конечно, нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые следовало решать в нашу пользу. Я такой комментарий могу дать по этому поводу.



– Введение VAR в лиге откладывается. Помогла бы эта система сегодня "Ростову"?

– Я думаю, что да. VAR – это хорошая штука, которая нужна всегда. Без разницы, кто с кем играет, кто хозяин поля, а кто – гость.



– Заметил, что ваши одноклубники не очень веселые выходят. Видимо, эта ничья не устроила команду?

– Как я говорил, после "Оренбурга" мы настраивались на победу. Сегодня мы заслуживали победу, но не получилось выиграть. В таком случае ничья в концовке – тоже неплохой результат.



– Был ли этот матч принципиальным лично для вас?

– Принципиальным? Нет. Любая команда – это три очка за победу над ней. Тут неважно, выиграешь ли ты у "Спартака" или кого-то еще.



– На что может расчитывать в этом сезоне "Ростов"?

– Ну, мы сами перед собой ставим высокие цели. Думаю, что у нас хорошо организованная команда, есть игроки, мастерство. Надо по-любому бороться за еврокубки.



– "Ростов" стал в этом сезоне играть иначе, чем в прошлом. Вам более комфортнее играть так, чем в старый, более оборонительный футбол.

– Мне кажется, что игрокам, болельщикам, тренеру больше нравится то, во что мы сейчас играем. У нас сегодня в первом тайме было несколько стопроцентных моментов – четыре или пять.



– Это вы связываете именно с изменениями тактики: новый "Ростов" стал больше создавать?

– Я думаю, да.



Источник: www.rusfootball.info