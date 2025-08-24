Челестини: первые пять минут были за "Акроном"

"Наш план доминировать, играть в свой футбол, но "Акрон" здорово выглядел в начале игры, первые пять минут были за ними. Было много единоборств, и мы их проигрывали. Когда ты проигрываешь много единоборств, ты проигрываешь мяч — в этом футболисты "Акрона" в начале были лучше" - сказал Челестини в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл дома "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей отличился Артём Дзюба.
Отметим, что красно-синие последний раз в чемпионате России проиграли "Ростову" (1:2). Серия насчитывает 20 матчей. До установления клубного рекорда остаётся один матч. Он был установлен в 2015 году, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.
Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа. В своей группе ЦСКА располагается на втором месте с четырьмя очками.
Фото: ПФК ЦСКА