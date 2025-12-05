Смородская: Карпин не испортил репутацию в "Динамо"

"Испортил ли Карпин свою репутацию во время работы в "Динамо"? Нет, он же не был один виноват во всех проблемах - у команды столько травм, состав не мог собраться. Тем более, все знают его тренерский уровень и потенциал", - заявила Смородская.
Валерий Карпин покинул московское "Динамо" в ноябре текущего года. Специалист работал с клубом с лета 2025-го. Всё это время Карпин совмещал работу в клубе с тренерской деятельностью во главе национальной команды России, которую возглавляет с июля 2021 года.
"Динамо" после 17 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 20 очками. В заключительном матче календарного года бело-голубые сыграют на выезде со "Спартаком" в 18-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в субботу, 6 декабря.
Источник: "РБ Спорт".
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос об имиджевых потерях главного тренера сборной России Валерия Карпина после ухода из "Динамо".
