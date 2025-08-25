"На четыре, а то и на четыре с плюсом. Роша пришёл три года назад за, если память не изменяет, 1,5 миллиона долларов, за три года помог нам выиграть трофеи. Считаю, что принёс очень много пользы команде и ушёл почти за 5 миллионов евро", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".
Виллиан Роша в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в "Аль-Джазиру" из ОАЭ за 5 миллионов евро и заключил контракт на два года. Бразильский защитник провел за ЦСКА во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
После 6 сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.
Гендир ЦСКА высказался об уходе Роши из клуба
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев по пятибалльной шкале оценил сделку по переходу Виллиана Роши в клуб из ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА