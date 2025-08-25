Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Гендир ЦСКА высказался об уходе Роши из клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев по пятибалльной шкале оценил сделку по переходу Виллиана Роши в клуб из ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА
"На четыре, а то и на четыре с плюсом. Роша пришёл три года назад за, если память не изменяет, 1,5 миллиона долларов, за три года помог нам выиграть трофеи. Считаю, что принёс очень много пользы команде и ушёл почти за 5 миллионов евро", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".

Виллиан Роша в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в "Аль-Джазиру" из ОАЭ за 5 миллионов евро и заключил контракт на два года. Бразильский защитник провел за ЦСКА во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

После 6 сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.

