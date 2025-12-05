На данный момент в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) украинцы занимают 28-ю строчку, а сборная России находится на 33-й позиции.
"Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира, а я не знаю, вышли бы мы в эти стыки или нет. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства. У нас никто не умеет закрывать мяч ногами. Это проблема для наших игроков — индивидуальное мастерство", — передает слова Орлова Sport24.
Сборная Украины заняла 2-е место в отборе европейского отбора на чемпионат мира и вышла в плей-офф квалификации в финальную стадию ЧМ-2026. В полуфинале Пути B украинская сборная сыграет с национальной командой Швеции, во втором полуфинале сыграют сборные Польши и Албании.
Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.
Орлов заявил, что сборная Украины сильнее России
Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень сборных России и Украины.
Фото: сборная России