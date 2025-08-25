Бабаев - о работе Челестини в ЦСКА: сейчас мы очень довольны

"Конечно, сейчас мы очень довольны. Но пока мы только в самом начале пути и воздержимся от выводов. Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только что со швейцарским клубом сделал золотой дубль, был действующий контракт, но инсайды и прогнозы департамента оказались верными", - сказал Бабаев в интервью "Матч ТВ".
После шести туров ЦСКА располагается на второе месте, набрав 14 очков. В последней игре красно-синие дома победили "Акрон" (3:1). Голами в составе хозяев отметились Матеус Алвес, Матвей Кисляк и Иван Обляков, реализовавший пенальти. Единственный гол у гостей забил Артём Дзюба.
"Армейцы" продолжают победную серию в чемпионате России. Она насчитывает 20 матчей. В следующем туре ЦСКА может повторить рекорд - 21 матч в 2015 году при Леониде Слуцком.
Следующий матч команда Челестини проведёт на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о новом главном тренере "армейцев" Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА