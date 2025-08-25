"Спартак" отказался от подписания Куэсты из-за результатов медосмотра – источник

По информации Metaratings, у руководства московской команды возникли сомнения в трансфере игрока после результатов его медицинского обследования. Однако, как сообщает источник, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао до сих пор пытается убедить совет директоров заключить сделку с колумбийским футболистом.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за Куэсту 6,5 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и ещё 2 миллиона евро в виде бонусов турецкому "Галатасараю". Сделка уже была согласована, однако российский клуб в последний момент отказался от подписания. 26-летний защитник играет за "Галатасарай" с февраля 2025 года. В составе команды он выступил в девяти матчах во всех турнирах, не записав на свой счет результативных действий. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.
Стали известны причины, по которым "Спартак" не стал подписывать защитника "Галатасарая" Карлоса Куэсту.
Фото: ФК "Галатасарай"