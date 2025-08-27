Гайич оценил для ЦСКА старт чемпионата России

"Все хорошо. Конечно, всегда можно лучше, но в целом мы довольны тем, как провели первые шесть туров. В последнем матче мы выиграли у "Акрона", набрали три очка и поднялись наверх таблицы. Пока все здорово складывается", - цитируют Гайича "Известия".
В шести стартовых турах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В этом сезоне команда Фабио Челестини не потерпела еще ни одного поражения. Также "армейцы" не проигрывают в чемпионате России уже на протяжении 20 матчей кряду.
Красно-синие набрали на текущий момент 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал старт текущего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА