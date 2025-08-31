Глебов считает, что у "Динамо" нет целостности

"Игра сегодня была достаточно вязкая. Много борьбы, подборов. И понятно, что мы и наши болельщики хотели другого результата. К сожалению, не удалось набрать очки по такой тяжёлой игре. Целостности какой-то не хватает, не знаю", - сказал Глебов в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 31 августа московское "Динамо" в гостях проиграло махачкалинскому "Динамо" (0:1). Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннеджад.
Данил Глебов в этом сезоне РПЛ провёл за бело-голубых семь матчей и не отметился результативными действиями.
На данный момент московское "Динамо" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков.
Фото: ФК "Динамо" Москва