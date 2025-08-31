Пальцев - о победе над московским "Динамо": соперник ничем не удивил

"Мы больше хотели победи. Мы забыли, мы выиграли. Соперник ничем не удивил. К чему готовились - то и получили. Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они у них. Не могу говорить за них", - сказал Пальцев в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 31 августа махачкалинское "Динамо" дома обыграло московское "Динамо". Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннеджад. Это его второй гол в нынешнем сезоне. Также полузащитник отличился во втором туре против "Оренбурга" (1:1).
После семи туров дагестанская команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь очков.
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев прокомментировал победу над московским "Динамо" (1:0) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала