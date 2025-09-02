"Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель", — приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".
После семи прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" набрал 11 очков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые встретятся с московским "Динамо". Матч состоится 13 сентября, на домашней арене бело-голубых. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Гендиректор "Спартака" назвал цель команды на сезон
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев назвал основную цель команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"