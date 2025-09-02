Матчи Скрыть

Малышев рассказал, сколько еще позиций усилит "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявил о планах по усилению позиций команды.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент, насколько я знаю, еще одна позиция может быть усилена", — приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".

После семи прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. Следующая встреча красно-белых состоится 13 сентября. "Спартак" сыграет с московским "Динамо" на домашнем стадионе бело-голубых. Начало – в 16:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится