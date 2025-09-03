Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Это знаковый для меня уровень". Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о первом в карьере вызове в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, рад вызову в сборную. Оказаться в одном ряду с такими футболистами! Я не тренировался со всеми. Все по очень по-доброму отнеслись. С тем же Головиным могли спокойно пообщаться. Это знаковый для меня уровень", — приводит слова Глебова "Чемпионат".

Кирилл Глебов вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с командами Иордании и Катара. Первая встреча состоится в четверг, 4 сентября. Россия примет команду Иордании на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет на выезде со сборной Катара в Эр-Райане.

