"Это знаковый для меня уровень". Глебов поделился эмоциями от первого вызова в сборную

"Конечно, рад вызову в сборную. Оказаться в одном ряду с такими футболистами! Я не тренировался со всеми. Все по очень по-доброму отнеслись. С тем же Головиным могли спокойно пообщаться. Это знаковый для меня уровень", — приводит слова Глебова "Чемпионат".
Кирилл Глебов вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с командами Иордании и Катара. Первая встреча состоится в четверг, 4 сентября. Россия примет команду Иордании на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет на выезде со сборной Катара в Эр-Райане.
Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о первом в карьере вызове в сборную России.
