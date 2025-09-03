Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

В МИД высказались о ситуации между Сафоновым и Забарным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отношениях между российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым и его одноклубником-украинцем Ильей Забарным.
Фото: "Чемпионат"
- Эта украинизация повальная уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Все уже устали, - сказала Захарова "РИА Новости Спорт".

Ранее стало известно, что Матвей Сафонов и Илья Забарный не общаются на тренировках.

Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.

