В МИД высказались о ситуации между Сафоновым и Забарным

- Эта украинизация повальная уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Все уже устали, - сказала Захарова "РИА Новости Спорт".
Ранее стало известно, что Матвей Сафонов и Илья Забарный не общаются на тренировках.
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отношениях между российским вратарем "ПСЖ" Матвеем Сафоновым и его одноклубником-украинцем Ильей Забарным.
