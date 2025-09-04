Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Семак прокомментировал вызов Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Дуглас — игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что он получил приглашение в тот момент, когда меньше всего его ждал. Он добился этого своим трудом. Мы по-человечески за него рады. Конечно, это усложнит нашу задачу. Будем решать вопросы по мере поступления", - цитирует Семака "Чемпионат".

Напомним, что в 2024 году защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт гражданина Российской Федерации и не считался легионером в РПЛ. Защитник получил вызов в национальную команду Бразилии на сентябрьские сборы и теперь вновь получил статус легионера.

В текущем сезоне Дуглас Сантос провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего бразильца в 9 миллионов евро, контракт бразильца с российским клубом рассчитан до июня 2027 года.

