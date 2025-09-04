Семак прокомментировал вызов Сантоса в сборную Бразилии

"Дуглас — игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что он получил приглашение в тот момент, когда меньше всего его ждал. Он добился этого своим трудом. Мы по-человечески за него рады. Конечно, это усложнит нашу задачу. Будем решать вопросы по мере поступления", - цитирует Семака "Чемпионат".
Напомним, что в 2024 году защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт гражданина Российской Федерации и не считался легионером в РПЛ. Защитник получил вызов в национальную команду Бразилии на сентябрьские сборы и теперь вновь получил статус легионера.
В текущем сезоне Дуглас Сантос провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего бразильца в 9 миллионов евро, контракт бразильца с российским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Фото: ФК "Зенит"