«Да, больше как поощрение. Поддерживать его не надо, он сам кого хочет поддержит. Поощрение, что все выполняет. И на июньском сборе, и этом с точки зрения выполнения всего — идеально. Как капитан он оправдал ожидания? Да, как и все капитаны», — заявил Карпин «Матч ТВ».
В товарищеской встрече сборной России с Иорданией, которая прошла в Москве и завершилась вничью 0:0, капитанская повязка досталась полузащитнику Максиму Глушенкову.
Следующий контрольный матч сборная России проведёт 7 сентября против Катара.
Карпин объяснил, почему доверил Глушенкову капитанскую повязку
Главный тренер сборной России отметил, что роль капитана в матче против Иордании стала поощрением для Максима Глушенкова за работу на сборах.
Фото: РФС