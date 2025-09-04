Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Карпин объяснил, почему доверил Глушенкову капитанскую повязку

Главный тренер сборной России отметил, что роль капитана в матче против Иордании стала поощрением для Максима Глушенкова за работу на сборах.
Фото: РФС
«Да, больше как поощрение. Поддерживать его не надо, он сам кого хочет поддержит. Поощрение, что все выполняет. И на июньском сборе, и этом с точки зрения выполнения всего — идеально. Как капитан он оправдал ожидания? Да, как и все капитаны», — заявил Карпин «Матч ТВ».

В товарищеской встрече сборной России с Иорданией, которая прошла в Москве и завершилась вничью 0:0, капитанская повязка досталась полузащитнику Максиму Глушенкову.

Следующий контрольный матч сборная России проведёт 7 сентября против Катара.

