"Из новостей узнал". Новичок "Краснодара" рассказал подробности своего перехода в клуб

"После игры с московским "Динамо" ко мне подходит Шамиль Камилович и говорит: "Ну что, Валентин, пора нам с тобой прощаться". Я спрашиваю: "В смысле?", а он: "Потом поговорим". Правда, так и не поговорили — о "Краснодаре" из новостей узнал. Улетел домой в Нижний Новгород, и тогда уже позвонили из моего агентства и связали с представителями "Краснодара", — приводит слова Пальцева "Чемпионат".
Валентин Пальцев пополнил состав "Краснодара" в четверг, 4 сентября. Черно-зеленые арендовали игрока махачкалинского "Динамо" до 23 января 2026 года с условием дальнейшего полноценного трансфера. Действующее соглашение 24-летнего защитника с клубом рассчитано до лета 2030 года. В составе "быков" он будет выступать под 17-м номером. В нынешнем сезоне пальцев выступил в 10 встречах за дагестанский клуб, записав на свой счет один забитый мяч.
После семи стартовых туров РПЛ "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. Махачкалинское "Динамо" занимает 11-ю строчку, набрав 8 очков.
Защитник Валентин Пальцев, перешедший из махачкалинского "Динамо" в "Краснодар", поделился подробностями своего трансфера.
Фото: ФК "Краснодар"