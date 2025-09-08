Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Раков: если бы играл в "Локо", сколько Батраков, что-то могло бы получиться

Арендованный "Крыльями Советов" вингер Вадим Раков рассказал, почему пока не получилось закрепиться в "Локомотиве".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Если бы я играл столько же, сколько Леха и мы были бы рядом на поле, то могло бы что-то получиться. Когда я выходил на поле, то либо менял Лешу, либо получал по 10-15 минут. А этого мало, чтобы отличиться", - сказал Раков "СЭ".

Вадим Раков, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, присоединился этим летом к "Крыльям Советов" на правах аренды из столичного "Локомотива". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе самарской команды вингер принял участие в 7 матчах чемпионата России, в которых отметился 5 забитыми голами и сделал 2 результативные передачи партнерам.

