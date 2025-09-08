- Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдет выход. Желаю ему удачи. Я был на матчах футбольного "Динамо". Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь. Мы же одна семья "Динамо"! Я всегда помогаю.
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в июне этого года. Столичная команда ушла на сентябрьскую паузу в чемпионате, связанную с международной паузой на игры сборных, занимая 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Под его руководством бело-голубые провели 7 туров, в которых потерпели три поражения, дважды сыграли вничью и одержали две победы. "Динамо" набрало 8 очков и на восемь баллов отстает от лидирующего "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"
"Мы же одна семья "Динамо"!" Ротенберг заявил, что готов прийти на помощь Карпину
Спортивный функционер Роман Ротенберг прокомментировал работу главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"