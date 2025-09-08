Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Мы же одна семья "Динамо"!" Ротенберг заявил, что готов прийти на помощь Карпину

Спортивный функционер Роман Ротенберг прокомментировал работу главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
- Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдет выход. Желаю ему удачи. Я был на матчах футбольного "Динамо". Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь. Мы же одна семья "Динамо"! Я всегда помогаю.

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в июне этого года. Столичная команда ушла на сентябрьскую паузу в чемпионате, связанную с международной паузой на игры сборных, занимая 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Под его руководством бело-голубые провели 7 туров, в которых потерпели три поражения, дважды сыграли вничью и одержали две победы. "Динамо" набрало 8 очков и на восемь баллов отстает от лидирующего "Краснодара".

Источник: "Матч ТВ"

