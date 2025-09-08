Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Иностранный футболист "Зенита" высказался о лимите на легионеров

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче РПЛ. То, что будет в следующем сезоне, придётся принимать как есть. Поэтому готовимся к играм и ждём, что будет дальше", - цитирует Барриоса Metaratings.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет встречу с представителями клубов Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что в ближайшее время в чемпионате России будет изменен лимит на легионеров - клубам будет позволено иметь в заявке не более 10 иностранцев, одновременно выпускать на поле можно будет не более половины из них. На данный момент в РПЛ действует лимит "13+8".

