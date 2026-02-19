Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
КайратНе начат

Челестини прокомментировал победу ЦСКА над "Ростовом"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги товарищеского матча против "Ростова" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Забитые голы - это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится!

Мы могли создать и забить гораздо больше. С учетом того, что нам предложил "Ростов", мы должны были забивать именно так, и команда это сделала", - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".

В среду, 18 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел контрольный матч между московским ЦСКА и "Ростовом". Встреча завершилась победой команды Фабио Челестини со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе "армейцев" отметились полузащитники Дмитрий Баринов и Матвей Кисляк, а также нападающий Лусиано Гонду.

ЦСКА начнет весеннюю часть сезона РПЛ 1 марта выезной игрой в рамках 19-го тура против грозненского "Ахмата".

