Челестини прокомментировал победу ЦСКА над "Ростовом"

"Забитые голы - это результат отработанных комбинаций. Тех концепций, над которыми мы работали. Мне это нравится!
Мы могли создать и забить гораздо больше. С учетом того, что нам предложил "Ростов", мы должны были забивать именно так, и команда это сделала", - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".
В среду, 18 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел контрольный матч между московским ЦСКА и "Ростовом". Встреча завершилась победой команды Фабио Челестини со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе "армейцев" отметились полузащитники Дмитрий Баринов и Матвей Кисляк, а также нападающий Лусиано Гонду.
ЦСКА начнет весеннюю часть сезона РПЛ 1 марта выезной игрой в рамках 19-го тура против грозненского "Ахмата".