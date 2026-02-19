Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
1 - 6 1 6
НьюкаслЗавершен
Брюгге
3 - 3 3 3
АтлетикоЗавершен
Олимпиакос
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

"Атлетико" упустил победу в результативной игре с "Брюгге"

"Брюгге" и "Атлетико" выдали результативную ничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов - 3:3.
Фото: УЕФА
Гости быстро вышли вперёд: на 8-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти, а перед перерывом Адемола Лукман удвоил преимущество мадридцев. После паузы хозяева сумели вернуться в игру - Рафаэль Оньедика и Николо Тресольди забили два мяча и восстановили равновесие.

На 79-й минуте "Атлетико" снова повёл благодаря автоголу Хоэля Ордоньеса, однако удержать победу не удалось: в концовке встречи Христос Тзолис сравнял счёт.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится