"Атлетико" упустил победу в результативной игре с "Брюгге"

"Брюгге" и "Атлетико" выдали результативную ничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов - 3:3.

Фото: УЕФА

Гости быстро вышли вперёд: на 8-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти, а перед перерывом Адемола Лукман удвоил преимущество мадридцев. После паузы хозяева сумели вернуться в игру - Рафаэль Оньедика и Николо Тресольди забили два мяча и восстановили равновесие.



На 79-й минуте "Атлетико" снова повёл благодаря автоголу Хоэля Ордоньеса, однако удержать победу не удалось: в концовке встречи Христос Тзолис сравнял счёт.