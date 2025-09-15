- Кордоба определённо обладает хорошими качествами. Некоторые дуэли выигрывал он, некоторые — я. В целом ничего сверхъестественного я не увидел, - сказал Виктор "Чемпионату".
Напомним, матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 1:1. Матвей Кисляк вывел хозяев вперед, однако спустя 8 минут сравнял и установил окончательный счет Джон Кордоба, который вскоре был удален за фол на Мойзесе.
Защитник ЦСКА высказался об игре нападающего "Краснодара"
Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в очном матче седьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"