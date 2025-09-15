Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Защитник ЦСКА высказался об игре нападающего "Краснодара"

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в очном матче седьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Кордоба определённо обладает хорошими качествами. Некоторые дуэли выигрывал он, некоторые — я. В целом ничего сверхъестественного я не увидел, - сказал Виктор "Чемпионату".

Напомним, матч седьмого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 1:1. Матвей Кисляк вывел хозяев вперед, однако спустя 8 минут сравнял и установил окончательный счет Джон Кордоба, который вскоре был удален за фол на Мойзесе.

