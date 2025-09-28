Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Агент Селюк: Черчесов – топ, он затащит "Ахмат" в первую пятерку

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о работе Станислава Черчесова в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"
"Черчесов – просто топ, он делает великолепную работу сейчас. Он сумел быстро сплотить команду, и самое главное – донести свои идеи до игроков. У него есть авторитет, его уважают все игроки. Уверен, Черчесов затащит "Ахмат" в первую пятерку РПЛ. Будет высокая конкуренция, но у него хватит сил и опыта сделать это. "Ахмат" не прогадал, назначив Черчесова", – сказал Селюк.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года года. При нем грозненский коллектив не знает поражений.

В 10-м туре МИР РПЛ команда Черчесова дома разгромила "Акрон" со счетом 3:0. "Ахмат" набрал 15 очков в 10 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится