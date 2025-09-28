Агент Селюк: Черчесов – топ, он затащит "Ахмат" в первую пятерку

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с Rusfootball.info высказался о работе Станислава Черчесова в "Ахмате".

Фото: ФК "Ахмат"

"Черчесов – просто топ, он делает великолепную работу сейчас. Он сумел быстро сплотить команду, и самое главное – донести свои идеи до игроков. У него есть авторитет, его уважают все игроки. Уверен, Черчесов затащит "Ахмат" в первую пятерку РПЛ. Будет высокая конкуренция, но у него хватит сил и опыта сделать это. "Ахмат" не прогадал, назначив Черчесова", – сказал Селюк.



Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года года. При нем грозненский коллектив не знает поражений.



В 10-м туре МИР РПЛ команда Черчесова дома разгромила "Акрон" со счетом 3:0. "Ахмат" набрал 15 очков в 10 матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.