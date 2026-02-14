Известный комментатор усомнился, что новые игроки помогут подняться ЦСКА на первое место

"Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый...
Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно.
У них есть свои - Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать. Проблемы есть, но посмотрим", - сказал комментатор.
Напомним, в это зимнее трансферное окно состав московского ЦСКА пополнили нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов, атакующий полузащитник Данила Козлов, а также центральный защитник Матеус Рейс.
"Армейцы" завершили первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие набрали 36 баллов в 18 турах. Команда Фабио Челестини ушла на зимнюю паузу, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.
Источник: "Чемпионат"