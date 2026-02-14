Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Динамо Самарканд1 тайм
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

Известный комментатор усомнился, что новые игроки помогут подняться ЦСКА на первое место

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о новых приобретениях московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Орлов заявил, что не уверен, что новички помогут подняться "армейцам" на первое место.

"Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый...

Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно.

У них есть свои - Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать. Проблемы есть, но посмотрим", - сказал комментатор.

Напомним, в это зимнее трансферное окно состав московского ЦСКА пополнили нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов, атакующий полузащитник Данила Козлов, а также центральный защитник Матеус Рейс.

"Армейцы" завершили первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синие набрали 36 баллов в 18 турах. Команда Фабио Челестини ушла на зимнюю паузу, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.

Источник: "Чемпионат"

