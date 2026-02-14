Погребняк: за оставшихся 12 игр Дуран не сможет проявить себя с негативной стороны

"Говорят, что у Дурана непростой характер. Думаю, за оставшихся 12 игр он не сможет проявить себя с негативной точки зрения", - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
9 февраля "Зенит" сообщил, что клуб достиг договоренности с саудовским клубом "Аль-Наср" о переходе нападающего Джона Дурана на правах аренды до конца нынешнего сезона. В составе петербуржцев 22-летний колумбиец будет играть под 9-м номером.
За свою игровую карьеру центрфорвард выступал за "Чикаго Фэйр" из МЛС, английскую "Астон Виллу", "Аль-Наср" и турецкий "Фенербахче".