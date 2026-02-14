Две жёлтые за 10 секунд. Головин не доиграл матч с "Нантом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл матч 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта".

Фото: ФК "Монако"

На 65-й минуте россиянин получил первую жёлтую карточку за фол. Спустя всего около десяти секунд хавбек эмоционально отреагировал на решение судьи и поаплодировал арбитру, за что увидел перед собой второе предупреждение и был удалён.



До этого эпизода Головин был одним из самых заметных игроков встречи: ещё в первом тайме он дважды ассистировал партнёрам и помог своей команде создать преимущество. Сейчас заканчивается второй тайм, "Монако" побеждает со счётом 3:1.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Нант