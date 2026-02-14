Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Две жёлтые за 10 секунд. Головин не доиграл матч с "Нантом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл матч 22-го тура чемпионата Франции против "Нанта".
Фото: ФК "Монако"
На 65-й минуте россиянин получил первую жёлтую карточку за фол. Спустя всего около десяти секунд хавбек эмоционально отреагировал на решение судьи и поаплодировал арбитру, за что увидел перед собой второе предупреждение и был удалён.

До этого эпизода Головин был одним из самых заметных игроков встречи: ещё в первом тайме он дважды ассистировал партнёрам и помог своей команде создать преимущество. Сейчас заканчивается второй тайм, "Монако" побеждает со счётом 3:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится