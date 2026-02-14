Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Динамо Самарканд1 тайм
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

"Хочу посмотреть, на что мы способны". Полузащитник "Балтики" - о продлении своего контракта

Полузащитник "Балтики" Максим Петров ответил, почему решил продлить соглашение с "Балтикой", несмотря на интерес "Локомотива".
Фото: ФК "Балтика"
"Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в "Балтике". Хочу посмотреть, на что мы способны", - передает слова Петрова "Матч ТВ".

Напомним, этой зимой в прессе сообщалось о том, что полузащитник "Балтики" Максим Петров мог перейти в московский "Локомотив", однако стороны не сумели достичь согласия по трансферу. 17 января калининградцы объявили о продлении контракта с игроком до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 16 матчах РПЛ и Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится