"Хочу посмотреть, на что мы способны". Полузащитник "Балтики" - о продлении своего контракта

"Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в "Балтике". Хочу посмотреть, на что мы способны", - передает слова Петрова "Матч ТВ".
Напомним, этой зимой в прессе сообщалось о том, что полузащитник "Балтики" Максим Петров мог перейти в московский "Локомотив", однако стороны не сумели достичь согласия по трансферу. 17 января калининградцы объявили о продлении контракта с игроком до лета 2030 года.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 16 матчах РПЛ и Кубка России.