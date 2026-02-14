"Не совсем адекватные действия главного арбитра". Агент - об удалении Головина

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на удаление игрока в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта" (3:1).

Фото: Getty Images

Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился. ", - сказал агент.