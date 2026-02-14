Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
17:00
ПюникНе начат
Ахмат
17:00
АГМКНе начат

"Не совсем адекватные действия главного арбитра". Агент - об удалении Головина

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на удаление игрока в матче 22-го тура Лиги 1 против "Нанта" (3:1).
Фото: Getty Images
"Все видели, что Саша провел здорово матч, как и вся команда "Монако". Однако потом по ходу игры не совсем адекватные действия главного арбитра не только по отношению к Саше, но и всей команде "Монако" привели к такому завершению игры...

Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился. ", - сказал агент.

В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором "Монако" принимал на своем поле "Нант". Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин отличился двумя результативными передачами, но был удален на 65-й минуте игры, получив две желтые карточки в течение десяти секунд.

В этом сезоне 29-летний Головин провел 25 матчей за "Монако" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Источник: "Чемпионат"

