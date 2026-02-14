"Не совсем адекватные действия главного арбитра". Агент - об удалении Головина

Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился. ", - сказал агент.
В пятницу, 13 февраля, состоялся матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором "Монако" принимал на своем поле "Нант". Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин отличился двумя результативными передачами, но был удален на 65-й минуте игры, получив две желтые карточки в течение десяти секунд.
В этом сезоне 29-летний Головин провел 25 матчей за "Монако" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Источник: "Чемпионат"