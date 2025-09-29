"Хорошо, что ЦСКА вышел на первое место, но прошло только 10 туров и впереди еще много матчей. Я горжусь нашей командой, мы провели очень тяжелую работу, боролись до конца и смогли набрать три очка. Это было очень важно для нас. Во встречах с "Балтикой" всегда много единоборств. Считаю, что нам нужно было раньше забивать. А когда это не получается, с каждой минутой становится все сложнее. Но я надеюсь, что в конце сезона мы будем вспоминать об этой игре", - сказал Гайич в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 28 сентября, московский ЦСКА обыграл на своем поле калининградскую "Балтику" (1:0) в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Победный гол забил центральный защитник Игорь Дивеев, отличившись на 90+5 минуте. Эта победа позволила красно-синим возглавить турнирную таблицу чемпионата России с 21 очком, опередив "Локомотив" и "Краснодар". Также они прервали беспроигрышную серию "Балтики" из девяти матчей.
Следующую игру "армейцы" проведут против "железнодорожников" в Кубке России. Матч пройдёт в среду, 1 октября.
Напомним, что Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА в июле этого года и в первой же игре завоевал Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0). В минувшем сезоне под руководством Марко Николича красно-синие заняли третье место в чемпионате страны и выиграли Кубок России.
Гайич - о лидерстве ЦСКА в РПЛ: впереди ещё много матчей
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал лидерство "армейцев" в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА