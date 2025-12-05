Агент Самошникова высказался об адаптации игрока в "Спартаке". Он провел за красно-белых лишь 5 матчей

"У Ильи Самошникова прошли болезни. Сейчас со здоровьем всё хорошо — полноценно тренируется. Он набрал хорошие кондиции. К сожалению, первая половина чемпионата подходит к концу. Но ничего — пройдёт сборы, дай бог, без травм и будет играть", - цитирует Бабыря "Чемпионат".
Напомним, что Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил трехлетний контракт. Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 5 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
После 17 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Спартак"