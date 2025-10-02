Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Мажич ответил, почему Шафеев продолжает работать в РПЛ после скандала с "Чайкой"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему арбитр Рафаэль Шафеев работает в РПЛ, несмотря на скандал с "Чайкой".
Фото: ФК "Сочи"
"Когда я приехал в Россию, то начал работу с тем списком арбитров, который мне предоставили. Если кто-то был замешан в подобных вещах, как он мог оставаться в списках? РФС включил Шафеева в список судей по программе подготовки молодых талантов УЕФА. Я знаю его качества, навыки", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".

Напомним, в апреле 2024 года экс-директор "Чайки" Олег Баян заявил, что давал взятки арбитрам Российской Премьер-Лиги. В том числе речь шла о Рафаэле Шефееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове.

В текущем сезоне Шафеев выступил арбитром в пяти матчах РПЛ и двух встречах Кубка России. Поседений матч, который обслуживал Шафеев, состоялся в воскресенье, 28 сентября. "Спартак" обыграл "Пари НН" со счетом 3:0 в десятом туре чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится