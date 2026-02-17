Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Форвард "Урала" рассказал о своем отношении к употреблению пива после игры

Нападающий "Урала" Евгений Марков рассказал, как относится к двум выпитым банкам пива после игры.
Фото: ФК "Урал"
По словам Маркова, после игры можно выпить две банки пива, но лучше не употреблять алкоголь.

- Абсолютно нормально. От двух банок пива точно ничего не будет, но мы русские — с двух баночек все только начинается, поэтому лучше вообще не пить, - цитирует Маркова "РБ Спорт".


Евгений Марков выступает за екатеринбургский "Урал" с января 2025 года, ранее он был игроком воронежского "Факела". Всего нападающий провел за уральцев во всех турнирах 28 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 450 тысяч евро.

