Форвард "Урала" рассказал о своем отношении к употреблению пива после игры

- Абсолютно нормально. От двух банок пива точно ничего не будет, но мы русские — с двух баночек все только начинается, поэтому лучше вообще не пить, - цитирует Маркова "РБ Спорт".
Евгений Марков выступает за екатеринбургский "Урал" с января 2025 года, ранее он был игроком воронежского "Факела". Всего нападающий провел за уральцев во всех турнирах 28 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 450 тысяч евро.