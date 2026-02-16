Аршавин отреагировал на изменения в составе "Зенита"

- Уверен, что Дивеев будет основным игроком "Зенита", будет хорошо играть. Думаю, этого хватит "Зениту", чтобы мало пропускать.
Команде нужен ещё второй нападающий, но раз не будет, значит, не будет, - передаёт слова Аршавина "Матч ТВ".
Зимой к петербуржцам присоединились защитник Игорь Дивеев из ЦСКА и полузащитник Джон Джон, ранее игравший за "Ред Булл Брагантино". Позже состав усилил нападающий Джон Дуран, арендованный у "Аль-Насра".
"Зенит" с 39 очками в копилке занимает второе место в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на один балл.
В 19-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своей арене примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.