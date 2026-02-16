Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Аршавин отреагировал на изменения в составе "Зенита"

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал зимние изменения в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
Он считает, что усиление обороны должно повысить надёжность игры у своих ворот, однако в атаке клубу не хватает ещё одного игрока.

- Уверен, что Дивеев будет основным игроком "Зенита", будет хорошо играть. Думаю, этого хватит "Зениту", чтобы мало пропускать.

Команде нужен ещё второй нападающий, но раз не будет, значит, не будет, - передаёт слова Аршавина "Матч ТВ".

Зимой к петербуржцам присоединились защитник Игорь Дивеев из ЦСКА и полузащитник Джон Джон, ранее игравший за "Ред Булл Брагантино". Позже состав усилил нападающий Джон Дуран, арендованный у "Аль-Насра".

"Зенит" с 39 очками в копилке занимает второе место в чемпионате России, отставая от "Краснодара" на один балл.

В 19-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своей арене примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.

