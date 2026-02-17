Футболист "Урала" охарактеризовал Воронова, который перешел в ЦСКА

- Максим — очень хороший парень. Я с ним много общался и пытался ему подсказывать.
У него есть очень сильное качество — сумасшедшая скорость. Максим хорошо понимает игру и открывается. Сейчас он будет адаптироваться в новой команде, - приводит слова Маркова "РБ Спорт".
Максим Воронов перешел в ЦСКА из екатеринбургского "Урала" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал с московским клубом контракт до лета 2030 года. Форвард провел за уральский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.