Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Футболист "Урала" охарактеризовал Воронова, который перешел в ЦСКА

Форвард "Урала" Евгений Марков оценил способности Максима Воронова, перешедшего в ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
По словам Маркова, у Воронова есть хорошая скорость и понимание игры.

- Максим — очень хороший парень. Я с ним много общался и пытался ему подсказывать.
У него есть очень сильное качество — сумасшедшая скорость. Максим хорошо понимает игру и открывается. Сейчас он будет адаптироваться в новой команде, - приводит слова Маркова "РБ Спорт".

Максим Воронов перешел в ЦСКА из екатеринбургского "Урала" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал с московским клубом контракт до лета 2030 года. Форвард провел за уральский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками в своем активе.

