Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Главный тренер "Рубина" обозначил цель команды на оставшуюся часть сезона

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Артиги, главная цель команды - улучшение собственной игры и приближение к топ-6 РПЛ.

- Главная весенняя цель команды — улучшить свою игру, перейти к стилю, который приблизит нас к командам из первой шестерки, чтобы в ближайшем будущем, в следующем сезоне или через два года, мы могли стремиться попасть в топ-5 или топ-3, - цитирует Артигу "Чемпионат".

Напомним, что в январе казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Команду возглавил Франк Артига - ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках" и московской "Родине", а в текущем сезоне работал в ангольском "Петру Атлетику".

После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками. В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Франка Артиги сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится