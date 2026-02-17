Экс-игрок "Краснодара": сейчас все играют с "Зенитом" на равных - он не похож сам на себя

- Во многих матчах петербуржцы не похожи сами на себя. Раньше, когда приезжали в Санкт-Петербург, думали о том, как бы ничью увезти.
Сейчас все команды играют с "Зенитом" абсолютно на равных, особого преимущества у петербуржцев нет, хотя исполнители сумасшедшие, но почему-то не может себя проявить команда Семака.
Может, Сергей Богданович сейчас подправит что-то на сборах и начнет все получаться, - цитирует Маркова "РБ Спорт".
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующих краснодарцев на один балл. По итогам Зимнего кубка РПЛ петербуржцы заняли последнее, четвертое место. Обладателем трофея товарищеского турнира стал ЦСКА.