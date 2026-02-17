Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
АндижанНе начат
Крылья Советов
16:00
ЧелябинскНе начат
Краснодар
16:00
ЗенитНе начат

Экс-игрок "Краснодара": сейчас все играют с "Зенитом" на равных - он не похож сам на себя

Экс-форвард "Краснодара" Евгений Марков, ныне выступающий за "Урал", оценил игру петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Маркова, нынешний "Зенит" не похож сам на себя и команда уже не является гегемоном РПЛ.

- Во многих матчах петербуржцы не похожи сами на себя. Раньше, когда приезжали в Санкт-Петербург, думали о том, как бы ничью увезти.
Сейчас все команды играют с "Зенитом" абсолютно на равных, особого преимущества у петербуржцев нет, хотя исполнители сумасшедшие, но почему-то не может себя проявить команда Семака.

Может, Сергей Богданович сейчас подправит что-то на сборах и начнет все получаться, - цитирует Маркова "РБ Спорт".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующих краснодарцев на один балл. По итогам Зимнего кубка РПЛ петербуржцы заняли последнее, четвертое место. Обладателем трофея товарищеского турнира стал ЦСКА.

