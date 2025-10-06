Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

Стало известно, сколько билетов реализовано на матч сборных России и Ирана

На товарищеской игре России и Ирана возможен аншлаг.
Фото: сборная России
"На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов. До начала игры также появится небольшая партия билетов, которая будет доступна на матчевом лендинге РФС", - сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций организации.

Товарищеская игра состоится в Волгограде 10 октября. Матч пройдет на стадионе "Волгоград-Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Также в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов подопечные Валерия Карпина сыграют 14 октября в Москве против сборной Боливии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится