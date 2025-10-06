"На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тысяч билетов. До начала игры также появится небольшая партия билетов, которая будет доступна на матчевом лендинге РФС", - сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций организации.
Товарищеская игра состоится в Волгограде 10 октября. Матч пройдет на стадионе "Волгоград-Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Отметим, стадион вмещает 45 тысяч зрителей.
Также в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов подопечные Валерия Карпина сыграют 14 октября в Москве против сборной Боливии.
Стало известно, сколько билетов реализовано на матч сборных России и Ирана
Фото: сборная России