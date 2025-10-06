- ЦСКА — однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить. А это очень важно и дорого стоит! - сказал Погребняк "Чемпионату".
Напомним, вчера, 5 октября, подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2.
На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
Погребняк: ЦСКА - претендент на чемпионство в РПЛ
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк заявил, что ЦСКА является претендентом на золотые медали в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"